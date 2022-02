JO 2022 EN DIRECT : Enfin le début des épreuves de skicross… Suivez la journée de jeudi avec nous…

2h45 : Eileen Gu stratosphérique

Alors que les autres skieuses peinent à s’élever dans le pipe, elle monte dans la stratosphère et prend tranquillement la tête des qualifs.

Et Eileen Gu déjà intouchable sur les qualifs du ski half pipe. Un run, 93.75, thank u, next, elle peut aller boire un chocolat chaud, après avoir déjà remporté l'or en Big air et l'argent en slopestyle. pic.twitter.com/zZxkzpcCQ1 — Philippe Berry (@ptiberry) February 17, 2022

Si ce n’est pas déjà fait, je vous recommande chaudement le papier de notre envoyé spécial sur le micmac diplomatique de cette jeune prodige, née à San Francisco d’un père américain et d’une mère chinoise, et qui a choisi de concourir sous pavillon chinois (et refuse de dire en conf de presse quel passeport elle a).