3e: Tout part d'une touche jouée vite à l'entrée des 22 irlandais, on balaie deux fois la largeur grâce notamment à la puissance d'Atonio. On arrive côté fermée et Ntamack fait un peu comme contre les Blacks à l'automne, il prend le trou et sert intérieur Dupont qui ramasse tout ce qui passe. 7-9, quelle entame mes aïeux.