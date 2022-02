C’est le match qui a fait basculer la L1 dans une dimension parallèle qui n’a pas fait du bien à sa réputation. Plus de six mois après le match de L1 interrompu en championnat, qui a ouvert une boîte de Pandore pour tous les excités de nos tribunes, Nice et Marseille se retrouvent dans un stade à guichets fermés, en espérant pour le bien commun que ça ne dérape pas dans tous les sens, cette fois. Ce serait d’autant plus dommage que les deux équipes ont eu le temps de trouver leur équilibre depuis l’été, et qu’elles présentent les deux plus beaux collectifs de France derrière le PSG et ses talents individuels. On est donc en droit d’attendre un peu de spectacle non ?

» Rendez-vous à 20h30 pour les compos et l’ambiance