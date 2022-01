OM – LOSC EN DIRECT : Première mi-temps bien pathétique des Marseillais face à des Lillois pourtant réduits à 10...

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette affiche de la 21e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Lille au stade Vélodrome. Les Marseillais seront à coup sûr revanchards après leur défaite lors de la phase aller (2-0), le 3 octobre dernier. Un match qualifié de « pire prestation de l’équipe » par Jorge Sampaoli en conférence de presse d’avant match. Mais depuis, l’OM est devenu la meilleure défense du championnat. Les Marseillais ne pourront pas compter sur leur nouvelle recrue Cédric Bakambu, dont le contrat n’a pas encore été homologué pour ce match, pour espérer gagner et recoller à Nice, vainqueur vendredi, et prendre un peu d’air sur les poursuivants alors que Rennes n’est plus qu’à deux points derrière l’OM avant le coup d’envoi de cette rencontre.

Les Lillois, 10e, juste devant Lyon, pourront compter sur Jonathan David, meilleur marqueur du championnat, mais pas sur le jeune Weah, de retour de blessure. Jocelyn Gourvennec disposera pratiquement de l’ensemble de son effectif malgré les nombreux cas de Covid au début du mois.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour suivre ce match en direct