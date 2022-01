Jusqu’ici, la saison lyonnaise ressemble à bel accident industriel, entre le comportement inqualifiable de certains de ses supporters, l’incapacité des joueurs à appliquer ce que demande un entraîneur sur la sellette, et le départ de l’idole de tout un club dans l’incompréhension générale. Mais puisque les écarts ne sont pas encore définitifs et que certains ont peut-être pris des bonnes résolutions au passage de la nouvelle année, il n’est pas interdit de croire à un une deuxième partie de saison canon «ASM style 2020-2021». Pour croire à ce scénario rêvé, rien de tel qu’une perf de haut vol contre le leader parisien, qui se présente bien diminué au Groupama Stadium mais qui peut compter sur la présence de Kylian Mbappé. L’attaquant français a les babines en fusion quand il affronte Lyon, à qui il a déjà collé quelques trempes monumentales en carrière. Une de plus à venir ce dimanche soir ?

» Coup d’envoi à 20h45, ne soyez pas en retard