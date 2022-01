Salut les footix ! Avant tout et comme je n’ai pas encore eu l’occasion de vous la souhaiter, bonne année à toutes et tous. On se retrouve ce soir et comme le veut la tradition en début d’année pour les 16es de finale de Coupe de France. Au programme, l’OM se déplace sur la pelouse de l’US Chauvigny, club de National 3. Pas nécessairement une garantie pour les Marseillais, pas toujours en réussite contre les petits (on ne vous refait pas la liste qui s’étend jusqu’à Canet-en-Roussillon), mais les hommes de Jorge Sampaoli partent bien évidemment largement favoris. Notons tout de même les absences de Lirola et De la Fuente pour cause de Covid et celles de Dieng et Gueye, CAN 2022 oblige.

>> Début du live à 20h45