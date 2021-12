Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! La Ligue Europa a décidément de sacrées vertus pour l’OL cette saison. Alors que tout part de travers depuis plusieurs semaines à Lyon (Rennes, Juninho, OL-OM, Reims, Bordeaux…), la C3 fait figure de phare pour le groupe de Peter Bosz. Qualifiés depuis la 4e journée, ses joueurs ont une belle opportunité de signer un grand chelem dans la compétition, avant de retrouver les 8es de finale en 2022. Vainqueur plein de maîtrise à l’aller dans un Ibrox Park bondé (0-2), l'OL retrouve les Glasgow Rangers ce jeudi pour reprendre confiance. 12es en Ligue 1 avant un déplacement périlleux à Lille dimanche, les partenaires de Moussa Dembélé ont en effet tout intérêt à ce que ça se passe bien, en ce début de soirée au Parc OL. Il faudra faire sans Jason Denayer et Sinaly Diomande blessés, mais aussi sans Lucas Paqueta, actuellement dans le dur et mis au repos par Peter Bosz. On devait donc avoir un gros turnover aujourd’hui, alors que les Rangers pourront se contenter d’un nul pour assurer leur qualif pour les barrages de cette Ligue Europa. En ces temps de huis clos et de prestations ultra-décevantes côté lyonnais, l’heure est au rachat, même si l’enjeu comptable est anecdotique.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Rangers, rendez-vous par ici dès 18h30, avec un coup d’envoi à 18h45 (oui oui, joli timing de bouchons lyonnais en pleine Fête des lumières garanti)…