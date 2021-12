UBB-Toulouse EN DIRECT : La fête des voisins à Chaban-Delmas... Suivez avec nous le choc au sommet du Top 14

Bonsoir amis du Sud-Ouest et de l’au-delà !!!!!

On en trépigne depuis le début de la semaine et le moment de vérité approche. Cette soirée, nous réserve un choc au sommet du Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulouse. Une rivalité géographique en jeu, un stade archi-comble, des duels en veux-tu en voilà sur et en dehors du terrain… Bref, il y a tout (sauf peut-être la météo) pour se régaler !!!!!!!!!

On se donne rendez-vous à 20h30 pour faire monter la pression (au sens propre comme au figuré)