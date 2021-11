OM – ESTAC EN DIRECT : Des Marseillais transis de froid en ce début de match… Suivez cette rencontre avec nous

Bonsoir, bonsoir, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match entre l'Olympique de Marseille et l'Estac, pour la 15e journée de Ligue 1. Les Marseillais retrouvent le stade Vélodrome, mais à huis clos, rappelons-le, sanction infligée par la LFP après OM – PSG. Ce sera donc sans supporters pour cette « affiche » du dimanche soir, que les Olympiens doivent absolument gagner après leur élimination en Ligue Europa jeudi à Galatasaray (4-2). Les hommes de Jorge Sampaoli galèrent, leur dernière victoire remonte au 31 octobre, contre Clermont (1-0), avant une triste série de nul ou de défaites. L'OM devrait pouvoir compter sur Dimitri Payet, une semaine après avoir reçu une bouteille dans la tête contre Lyon. Mais sans le remuant Under, toujours souffrant du dos. On regardera aussi du côté du milieu de terrain, avec la présence, ou non de Boubacar Kamara qui ne s’est pas présenté en conférence de presse d'avant match. Probablement pour se dispenser de parler des négociations autour de sa prolongation. Mais aussi de Gerson, qui n’arrive toujours pas à démontrer ses qualités. Beaucoup d’interrogations autour de l’OM, donc.

Du côté Troyens, ce sera le retour de l’ancien olympien Adil Rami qu’il faudra scruter. Le défenseur monte progressivement en puissance depuis son retour sur les terrains de Ligue 1, à la différence de Ripart, qui n’a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs, après son transfert de Nîmes. Autre retour, celui de Laurent Battles, milieu de terrain de l’OM en 2004/2005 et désormais entraineur de l’Estac depuis le début de saison. Ses joueurs restent sur deux défaites consécutives contre Saint Etienne et Lens, et sont 16e du classement.

» Suivez cette rencontre en direct avec nous à partir de 20h15.