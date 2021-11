20h30: Bonsoir à toutes et tous !!! Près de sept mois après l'énorme déception de la demi-finale retour, Paris retrouve l'Etihad ce mercredi soir en Ligue des champions. Avec un enjeu très différent et un Lionel Messi en plus. D'ailleurs, voici la compo, avec Paredes et Herrera au milieu pour compenser les forfaits de Verratti et Wijnaldum. Un bon 4-3-3 des familles a priori.