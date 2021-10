Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Ah un OL-RC Lens à l’affiche un samedi soir, ça sent les grands souvenirs de notre Ligue 1. Vous êtes plutôt team volée du gauche de maboule à la Olive et Tom de Steve Marlet en 2000 ou détente légendaire (de 2,7 cm) de « Gus » Warmuz contre Pierre Laigle lors de la finale du championnat en 2002 ? Pour tout supporteur lyonnais, ce 4 mai 2002, synonyme de premier sacre en Ligue 1 pour le club, est évidemment au-dessus de tout. Au vu du classement de l’OL (9e), largué à 15 points du PSG, on se dit que ce 8e titre tant attendu en Ligue 1 n’est clairement pas pour cette saison encore, malgré les indéniables progrès dans le jeu constatés avec Peter Bosz. Attention surtout à ne pas vite être largués aussi dans la course à la deuxième place, puisque ce surprenant RC Lens peut faire passer son avance sur son adversaire du soir à huit points, en cas de gros coup ce soir au Parc OL. Au presque tiers du championnat, ça commencerait à faire beaucoup, n’est-ce pas ? Côté effectifs, Frank Haise pourra compter sur l’intégralité de son groupe ce soir, hormis l’attaquant Ignatius Ganago, victime d’un coup à un genou la semaine passée à Metz. Peter Bosz sera toujours confronté à des difficultés pour le poste d’avant-centre, puisque son numéro 9 titulaire Moussa Dembélé est toujours out sur blessure (au péroné), que Tino Kadewere est suspendu après son expulsion à Nice, et qu’Islam Slimani (blessure musculaire avec la sélection algérienne) revient tout juste dans le groupe. Est-ce trop tôt pour le revoir titularisé en pointe ? Ça sent encore le Lucas Paqueta utilisé à ce poste qui n’est pas le sien, ce qui est forcément dommageable vu le niveau du bonhomme cette saison. On sent quand même qu’on va se régaler à commenter ce match depuis le stade, rejoignez-nous les yeux fermés.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-RC Lens, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…