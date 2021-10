L’ancien footballeur de légende Pelé, 80 ans, est sorti jeudi de l’hôpital où il avait été admis il y a un mois et avait subi une ablation d’une tumeur « suspecte », mais devra suivre une chimiothérapie.

« Edson Arantes do Nascimento a été autorisé à sortir de l’hôpital ce jeudi matin. Son état de santé est stable et il suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon, le 4 septembre », a expliqué dans un communiqué l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

Même si ce bulletin médical ne cite pas le mot « cancer », la chimiothérapie est habituellement utilisée pour traiter cette maladie.

« Je suis très heureux de rentrer à la maison, merci à vous tous, qui avez rendu ma vie plus heureuse avec tous ces messages d’amour », a publié Pelé sur son compte Instagram, un message illustré d’un photo de lui souriant, un béret sur la tête, aux côtés de son épouse et de l’équipe médicale.

En soins intensifs

Le triple champion du monde brésilien avait été admis à l’hôpital le 31 août pour des examens de routine où une tumeur « suspecte » au côlon a été détectée. Il a été opéré quatre jours plus tard.

Le résultat de la biopsie de la tumeur n’a toujours pas été rendu public.

Le « Roi » du football a ensuite passé une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, où il est retourné brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires. L’hôpital n’a publié que très peu de bulletins officiels et de nombreuses rumeurs ont circulé sur l’état de santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps.

Une de ses filles, Kely Nascimento, a alors décidé de rassurer les fans avec des photos et vidéos montrant son père, toujours souriant et plein d’humour malgré une fatigue apparente. Dans un documentaire sur sa vie lancé en février par Netflix, on le voit se déplacer difficilement à l’aide d’un déambulateur.

L’ancien numéro 10 de la Seleçao, qui aura 81 ans le 23 octobre, a inquiété ses fans à plusieurs reprises en raison de sa santé fragile. En avril 2019, il avait été hospitalisé à Paris en raison d’une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s’était vu retirer un calcul rénal. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d’une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.