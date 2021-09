OM – Rennes EN DIRECT : Une victoire marseillaise comme plus bel hommage à René Malleville ? Suivez cette rencontre avec nous

16h33: On ouvre ce live avec une énorme pensée pour René Malleville et ses proches. Le plus célèbre des supporters de l’OM est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 73 ans. Les hommages de toute part se multiplient depuis l’annonce de son décès.

𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂'𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 ✨



C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 𝗥𝗲𝗻𝗲́ 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲.



L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille🕊🖤 pic.twitter.com/m3N4rPbjXi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2021