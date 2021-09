La surprise a été totale. Quand le tifo « Lillois Merda » a été déployé sur toute la tribune Marek avant le coup d’envoi du derby, les dirigeants lensois sont tombés de leur chaise. Car le message insultant envers l’adversaire n’était pas celui auquel s’attendaient les dirigeants du RC Lens.

« Ce n’est pas le tifo le plus apaisant qui puisse exister. On n’était pas complètement au courant du tifo mais on connaissait son orientation. C’était normalement un message pro RC Lens et pas forcément celui qu’on a vu apparaître », a reconnu Arnaud Pouille, un dirigeant lensois, pas très heureux de s’être un peu fait rouler dans la farine.

Une explication de texte aura lieu entre le club et ses supporters. Et ce sera loin d’être la seule après l’envahissement de terrain et les échauffourées entre supporters qui ont clairement terni ce derby du Nord.