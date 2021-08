JO 2021 EN DIRECT : La pistarde Mathilde Gros va mieux... Les kayakistes françaises en demies... Suivez cette journée en live

Salut les Minutos ! Bienvenue sur ce nouveau live JO ! On espère que l’après-midi tokyoïte va mieux se passer que la matinée, avec notamment l’abandon de Yohann Diniz au 50 km marche et la peignée reçue en karaté par la jeune Française Leïla Heurtault, qui a perdu ses quatre combats de rang en -61 kg et qui ne verra donc pas les demi-finales. Mais nos espoirs du jour se portent plus vers les sports co', avec les deux demies des handballeuses (contre le Suède) et des basketteuses (face au Japon).

>> Rendez-vous à 9h pour effectuer la bascule entre les deux lives.