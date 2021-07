2h10: Le relais français en bronze en triathlon!

Pendant que je m'installais, voici déjà une médaille pour cette nuit. Et difficile de dire si c'est une déception ou pas, avec le bronze pour l'épreuve par équipe. D'un côté, ils étaient triples champions du monde et invaincus depuis 2018. De l'autre, les Anglais sont étaient trop fort, et on a frôlé la cata sur le premier relais. A la fin, Vincent Luis s'est dépouillé à vélo et on y a presque cru, mais il a payé à la fin ses efforts à la course et s'est fait lâcher par l'Américain pour l'argent. Mais allez, après la nuit d'hier, on prend!