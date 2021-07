14h: On va zapper le résumé anticipé de l'étape aujourd'hui, car c'est (encore) parti fort par un temps à faire pleurer de joie un Ecossais. Cinq hommes sont en tête de la course, dont notre Julien Alaphilippe à nous, avec 1'40'' d'avance sur le groupe maillot jaune et un groupe d'intercalés au milieu. On se retrouve d'ici une heure sauf événement extraordinaire (Pogacar lâché par exemple). Bonne digestion.