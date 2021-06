Voilà, nous y sommes. Toute la Côte d’Azur ne parle que ça depuis des jours et des jours. L’événement arrive enfin, ce mercredi soir. Hugo Lloris fête sa 100e sélection comme capitaine de l’équipe de France chez lui, à Nice, contre le pays de Galles. Pour ce premier match de préparation à l’Euro, que les champions du monde débuteront le 15 juin à Munich face à l’Allemagne, on peut aussi relever la présence d’un certain Karim Benzema.

L’attaquant du Real Madrid renoue le fil de sa relation compliquée avec les Bleus, après cinq ans et huit mois d’absence, dans la ville où tout s’était arrêté après un doublé et une passe décisive, un soir d’octobre 2015 contre l’Arménie (4-0). Les amoureux de KB19 scruteront ses fulgurances, les détracteurs ses erreurs.

Quoi qu’il arrive, rarement un premier match de préparation n’aura suscité autant d’émois et d’excitations, même si l’Allianz Riviera sonne creux, par la « magie » du huis clos. Et même si les Gallois n'alignent pas leur meilleure équipe pour ce galop d’essai.

» Parce qu’on a hâte de voir si « la meilleure attaque du monde » est déjà prête à marcher sur l’Europe, on se retrouve dès 20h30.