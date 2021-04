Yo les rugbyx, comment ça roule ce dimanche ? Quel plaisir de liver un après-midi de Coupe d'Europe 100 % française, qui plus est un Clermont-Toulouse. On rappelle pour ceux qui ne suivent pas, qu’il y aura trois équipes du Top 14 dans le dernier carré car La Rochelle a éclaté Sale hier et que l’autre quart de ce dimanche met aux prises Bordeaux et le Racing. Il ne reste donc plus « que » le Leinster à terrasser. Hâte de voir comment on va encore se planter. Mais pour l’heure, donc, Clermont vs Toulouse. Le Stade part favori fort de ses stats archi favorables contre les autres équipes françaises dans cette compétition. MAIS attention, le stade Michelin ne réussit pas du tout aux hommes d’Ugo Mola, huis clos ou pas. On a donc hâte de suivre ça.

>> Début du live à 15h45