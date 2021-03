Biathlon EN DIRECT : Desthieux dossard 1 d'une poursuite qui promet d'être serrée... Suivez la course avec nous

Yo les biathlix, comment ça roule en ce dimanche ensoleillé ? Prêts à vibrer sur cette poursuite qui commencera avec le dossard 1 de Simon « Karlito » Desthieux ? Le Français a remporté sa première victoire en Coupe du monde hier et partira donc devant tout le monde. Mais il n’aura que très peu d’avance sur ses poursuivants (deux secondes sur Samuelsson, quatre sur Peiffer) et ne bénéficiera d’aucune marge d’erreur. Pour réitérer l’exploit de la veille, il est donc condamné à sortir une nouvelle fois une grosse course. Pour ce qui est des autres Français, QFM et Jacquelin partiront à trois secondes d’intervalle (un peu moins de 30 secondes de retard sur Desthieux), Guigonnat avec 42 secondes et le décevant Fabien Claude à quasiment deux minutes.

>> Rendez-vous à 15h50 pour le début du live