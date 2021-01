ASSE-OL EN DIRECT : Marcelo double la mise, encore sur coup de pied arrêté... Ce Lyon est nettement au-dessus des Verts (0-2)...

On a connu derby plus équilibré… Très mal en point au classement (16es à trois points du premier relégable) et décimés par de nombreux cas de Covid-19, les Stéphanois abordent cette rencontre face aux Lyonnais avec la gueule des mauvais jours. Il faudra pourtant tout donner ce soir car la LFP a refusé de reporter le derby et que les Verts ont un besoin urgent de points. Ça ne sera pas une mission aisée car en face, les hommes de Rudi Garcia sont plutôt en forme malgré la défaite surprise contre Metz dimanche dernier. Cette défaite à la maison risque même de surmotiver les Lyonnais pour retrouver la victoire et consolider leur troisième place en Ligue 1 ;

>> Rendez-vous vers 20h30 pour lancer cette soirée foot tous ensemble.