Handball EN DIRECT : Lagarde porte une équipe de France sérieuse et efficace

Un match où l’équipe de France a tout à perdre et rien à gagner, littéralement. Bien lancés par leur victoire inaugurale inattendue face à la Norvège​, les Bleus doivent en théorie rouler sur l’Autriche et additionner les points en vue de la suite. Un problème en chemin ? Les Autrichiens, programmés pour viser le 2e tour, ont buté sur des Suisses à peine sortis de l’avion. S’ils perdent ce soir (c’est tout ce qu’on leur souhaite), ils finiront sans doute derniers du groupe, ce qui signifie que la victoire française comptera pour du beurre. Une défaite tricolore, en revanche, et tout serait remis à plat. Les joies des règlements pondus par la Fédération internationale de ce beau sport. Bref, les Bleus ne pouvant maîtriser que leur terrain, on compte sur eux pour ne pas dégringoler de haut. La défense de Fabregas, les arrêts de Pardin, les flèches de Mahé, on veut la même que l’autre jour les enfants !