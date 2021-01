Raymond Domenech. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Place à l’épisode numéro 17 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord l’arrivée de Raymond Domenech sur le banc des Canaris.

Beaucoup de questions se posent. Est-ce bien joué de la part du président Waldemar Kita ? Raymond Domenech a-t-il eu raison d’accepter ce défi ? L’ancien sélectionneur des Bleus est-il compatible avec le contexte nantais ? Au regard de la situation sportive, Domenech peut-il relancer le FCN, 16e de Ligue 1 ? Une question a d’ailleurs été posée sur le compte Twitter du podcast.

De plus, les journalistes reviennent sur l’intervention de certains supporteurs nantais lors de l’entraînement de reprise du FCN, mercredi dernier. Une musique de cirque a retenti alors que les joueurs, le nouveau staff et le président Kita étaient sur la pelouse. Est-ce drôle ? Excessif ?

Enfin, un petit mot sur le mercato qui s’est ouvert il y a quelques jours. A quels postes le FCN doit-il recruter ? Giannelli Imbula, qui est à l’essai, est-ce une bonne idée ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).