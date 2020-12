Biathlon: Enorme Emilien Jacquelin qui arrache la 2e place... Laegreid était intouchable... La poursuite à revivre en direct

13h46: QFM au micro >> «Problème avec une cible? Ouais je me suis posé la question, j'ai vu cette balle bonne, une moitié de cible s'est fermée, pas certain parce que j'étais à fond dans la course; Difficile derrière du coup, j'aurais pu aller chercher du monde devant, c'est plus la même fin de course. C'est frustrant. Mais avant je n'avais pas fait ce qu'il fallait sur le couché, trop de fautes. Pas une catastrophe mais ce n'est pas à ce genre de performance que j'aspire. Je verrai ce que le jury décide. On peut déduire le temps de l'année de pénalité mais pas l'énergie mise dessus et l'impact psychologique...»