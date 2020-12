Séville - Real Madrid EN DIRECT : Vinicius toujours aussi agaçant, les Madrilènes commencent mieux

Il n'a jamais essuyé pareille tempête depuis qu'il occupe le banc du Real Madrid. Fragilisé par les mauvais résultats et une dernière défaite infâmante sur la pelouse de Donetsk, Zinédine Zidane sait qu'il ne survivra pas à une nouvelle semaine désastreuse malgré les onze trophées remportés avec le club merengue depuis 2016. Si le match le plus important de la séquence reste celui de Mönchengladbach en C1 mercredi, puiqu'il s'agira d'éviter une première élimination en phase de poules depuis que la Ligue des champions moderne existe (1997), un nouveau faux-pas à Séville pourrait énerver un les dirigeants madrilènes et la presse locale, alors que le leader (la Real Sociedad) pointe déjà à sept points devant et qu'il faudra se coltiner l'Atletico le week-end prochain. bref, si le groupe est encore derrière son entraîneur, c'est le moment de le montrer.