Lille - Lorient EN DIRECT : Le soir du déclic pour Jonathan David ?

La semaine a été plus agitée que prévu dans le Nord, alors que les internationaux disséminés à droite et à gauche regagnaient dans le désordre le domaine de Luchin. En cause, l'interview vérite de Christophe Galtier dans l'Equipe du milieu de semaine. L'entraîneur nordiste y livre tout ce qu'il a sur le coeur, et notamment le dysfonctionnement à la tête du projet sportif depuis que Luis Campos, en désaccord avec le DG Marc Ingla, a pris sa valise pour ne plus jamais revenir à Lille, à la fin août. Un petit coup de pression sur Gerard Lopez a interprété comme tel. Le président lillois a longuement appelé son coach pour tenter de déminer les tensions et de la rassurer sur son avenir. On ne sait pas si Galtier en est ressorti convaincu, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas prendre les trois points à la maison contre des Lorientais bien pâlichons depuis le début de saison.