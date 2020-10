Roland-Garros EN DIRECT : Swiatek plus solide... Suivez la finale en live

Dire qu'elle a broyé tout le monde sur son passage serait presque un euphémisme. Le monde du tennis a découvert dans cette quinzaine Iga Swiatek, jeune polonaise de 19 ans, sorte de nouvelle patronne du circuit. On va en peu vite, sans doute, mais la facilité avec laquelle elle a battue Vondrousova au premier tour (finaliste l'an passé), Simona Halep en huitièmes (N°1 mondiale) et toutes les autres nous hébète un peu. Reste le plus dur à faire : remporter le titre. Ce sera pas facile face à l'autre nouvelle star du circuit, l'Américaine Sofia Kenin. Victorieuse de l'Open d'Australie en début d'année, elle va jouer sa deuxième finale de Grand Chelem en un an, à seulement 21 ans.

>> Voilà qui nous promet une très belle finale, pour laquelle on va se retrouver vers 14h45.