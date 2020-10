Garcia – Svitolina EN DIRECT : Garcia au bord de l'implosion... Même sans briller, Svitolina déroule... Suivez le match avec nous

Salut les Minutos ! On se retrouve pour le match tant attendu de Caroline Garcia contre Elina Svitolina. On espère que la Française sera aussi expéditive que Nadal et Swiatek et avec le même succès que ces deux-là. La tâche sera difficile pour Garcia, même si, à son meilleur niveau, elle est capable de sortir n’importe qui. Et puis c’est pas comme si la hiérarchie avait une importance. Ce tableau féminin a perdu ses têtes de série numéro une et deux, et comme on dit, jamais deux sans trois, n’est-ce pas Elina ? Donc tu vas gentiment laisser Caro gagner et prendre le premier vol pour Kiev. Merci d’avance.

>> On prend très vite les commandes du live