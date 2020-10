Et pourquoi pas du hand ? Sur le site de 20 Minutes, on vous propose le plus souvent du foot, de temps en temps du rugby, et pourquoi pas du hand ? Ce jeudi soir (20 h 45), en phase de poule de la Ligue des champions, le HBC Nantes accueille le plus grand club d’Europe, Barcelone. Le Barça, c’est juste neuf victoires en Ligue des champions ! Un record. C’est surtout une équipe qui écrase tout sur son passage cette saison avec des joueurs exceptionnels comme Mortensen, Entrerrios (le frère du coach nantais), Fabregas, Dolenec, Mem​ ou Palmarsson. Nantes est privé de plusieurs titulaires (Minne, Balaguer, Nyokas, Dumoulin), mais le HBCN est capable de tout devant son public (un peu plus de 4.000 personnes à la H Arena ce jeudi soir). En décembre 2017, les Nantais s’étaient imposés (29-25) dans une H Arena en fusion. Le « H » peut-il le refaire ? A tout à l’heure…

Rendez-vous à 20 h 30