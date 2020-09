OM-FC Metz EN DIRECT : Aucun but à la mi-temps entre l'OM et le FC Metz mais de belles occasions côté Marseillais, suivez la rencontre avec nous

Bienvenue à tous les 20 Minutos pour suivre en direct du stade Vélodrome à partir de 20h45 cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz pour la cinquième journée de Ligue 1.​ Les Marseillais espèrent enfin une première victoire à domicile après une défaite face à Saint-Etienne (0-2), puis un nul miraculeux contre Lille (1-1) dimanche dernier. L’animation des Marseillais sera la clé du match avec un seul but inscrit dans le cours du jeu, le premier de la saison face à Brest, par Florian Thauvin. Tous les autres ont été marqués sur coup de pied arrêté. L’OM devra compter sur un bon Dimitri Payet, qui a complètement disparu de la circulation après son match abouti lors de la victoire contre le PSG (0-1). Jordan Amavi purge son dernier match de suspension, Bouna Sarr est absent de dernière minute. Les Marseillais ne pourront pas non plus compter sur leur jeune recrue brésilienne, Luis Henrique, arrivé jeudi à Marseille pour renforcer l’attaque.

Côté Messins, on voudra confirmer leur première victoire de la saison la semaine dernière face à Reims (2-1). Le FC Metz avait perdu ses trois premières rencontres du championnat face à Monaco, Lille et le PSG. Vincent Pajot, l’ancien angevin, est suspendu, mais Ibrahima Niane, auteur d’un doublé face à Reims sera bien là.

» Suivez cette rencontre avec nous à partir de 20h45 pour un coup d’envoi à 21h