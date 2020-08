PSG - Atalanta Bergame EN DIRECT : Paris rêve d'une demie... Suivez le match avec nous en live

Lisbonne, les voilà. Six mois après leur qualification - déjà à huis clos - face à Dortmund pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG va anfin pouvoir se mesurer à l'Atalanta Bergame et viser la deuxième demi-finale de son histoire, plus de 25 ans après la première. Rien de facile, cepandant : si Bergame n'est pas le Bayern ou le Barça, certes, les Italiens ont réalisé une belle fin de saison en Italie et Paris sera privé pour ce match de Verratti et Di Maria, et commencera avec Mbappé sur le banc. Bref, il va falloir espérer que Neymar fasse quelques exploits pour que Paris créé du danger sur le but adverse.

>> On se retrouve à partir de 19h30 pour suivre cette soirée qui peut être historique...