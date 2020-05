Borussia Dortmund - Schalke 04 EN DIRECT : C'est bizarre, mais ça joue au ballon... Suivez la reprise de la Bundesliga avec nous

C’est le grand jour. Le football revient sur 20 Minutes. Ça se passe pas chez nous, ça se passe sans supporters, mais vu la galère qu’on vient tous de traverser, on prend. La Bundesliga repart avec une très belle 26e journée et un alléchant derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et (Sarah) Schalke, qu’on va liver en intégralité, tout en gardant un œil sur les autres affiches de 15h30. Au classement, les Borussen sont deuxièmes derrière le Bayern alors que Schalke est sixième. Mais on peut s’interroger sur le sens de toutes ces données. Quelque part, c’est une nouvelle saison qui commence, tout est remis à zéro. Qui va mieux réagir au contexte, qui sera mieux préparé physiquement et psychologiquement ? Quel niveau de jeu vont afficher les 22 acteurs ? Autant de questions auxquelles on fera gaffe au coup d’envoi.

>> Rendez-vous à 15h pour le début du live