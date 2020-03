ASSE-Rennes : Une finale pour Sainté ou le remake de l'année dernière à Paris? Suivez le live du match...

Yo les Minutos, on se retrouve comme prévu pour la seconde demi-finale de Coupe de France. On est à un petit match d’assister à un remake de la finale de 2019 entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Seul Sainté peut désormais s’opposer à un tel scénario après la défaite de l’OL hier soir. La logique voudrait que le 3e de Ligue 1 l’emporte, mais l’ASSE, avec sa saison galère, a quand même la gueule de l’équipe qui sauve sa saison par une finale de Coupe. On n’ira pas jusqu’à dire que le match sera forcément beau, mais on ose espérer qu’il ne sera pas dénué de suspense. Tout en espérant que la soirée n’aille pas au-delà de la 90e, pour pouvoir rendre l’antenne pas trop tard. Seul scénario acceptable : les pénos. Parce que c’est drôle.

>> Rendez-vous à 20h40 pour le début du live