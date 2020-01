09h53: Lemar bougera-t-il cet hiver ?

On l'annonce partant depuis des semaines, mais sans qu'un dossier n'avance plus que l'autre. Thomas Lemar est en difficulté à l'Atlético et cherche une porte de sortie. On a parlé d'Arsenal, de Tottenham... et maintenant c'est le Bayern qui serait venu aux renseignements, selon France Football. Le problème reste le même: les Madrilènes ne le lâcheront pas à moins de 60 millions, et ça fait cher au vu des récentes performances de l'ailier français.