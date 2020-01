FC Nantes-Bordeaux EN DIRECT : Un derby de l’Atlantique en hommage à Emiliano Sala… Venez suivre ce match teinté d’émotions en direct à partir de 16 h 50…

Un derby de l’Atlantique sous le signe de l’hommage à Emiliano Sala ce dimanche à la Beaujoire. L’attaquant argentin est décédé dans un accident d’avion il y a un peu plus d'un an. Pour cette rencontre entre le FCN, club qui a révélé le joueur en Ligue 1, et Bordeaux, celui qui l’a formé et accueilli en France, il y a aura sans doute beaucoup d’émotions et de larmes ce dimanche.

Sur le plan sportif car il y a un match quand même… Nantes peut, en cas de succès, retrouver sa 4e place et se rapprocher de Rennes (3e), chez qui il ira vendredi. Bordeaux veut se remettre la tête à l’endroit. Les Girondins restent sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, avec une piteuse élimination en Coupe de France à Pau (N).

>> A tout à l'heure... pour le bel hommage à Sala et ce derby!