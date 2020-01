Coupe de France : Après 20 minutes de sieste, l'OM se réveille... Payet égalise d'un geste délicieux

Saaaalut la compagnie ! Considérez ceci comme une transition entre les fêtes de fin d'année et la rentrée : je vous propose un début d’après-midi un peu champêtre sur 20minutes.fr. Je me trouve au Parc des sports de Beaublanc, à Limoges, pour vous faire vivre le 32e de finale de Coupe de France entre Trélissac et l’Olympique de Marseille. Pourquoi Limoges, me direz-vous ? Je n’en ai aucune idée, mais ça m’a permis de voir une demi-douzaine de chevreuils en lisière d’un bois corrézien, au petit matin, donc je valide ce choix de la FFF. FFF : cela me rappelle que je dois principalement vous parler de foot, cet aprèm. Un an après sa piteuse élimination face à Andrézieux, au même stade de la compétition, l’OM compte ne faire aucun cadeau aux Périgourdins de Trélissac, qui évoluent en National 2 (quatrième division).