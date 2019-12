Hochfilzen : Premier podium en carrière pour Jacquelin !... Cinq Français dans le top 10... Revivez la poursuite messieurs en live avec nous

14h40: Allez, on y est ! Le départ aura lieu à 14h55. Pour rappel, Johannes Boe n’aura que 8 secondes d’avance sur Simon Desthieux à l’occasion de cette première poursuite de la saison (Fourcade 38 secondes et QFM 45). On est très heureux de suivre ça après les épreuves individuelles, place à la course en équipe. Tant mieux car le biathlon c’est comme la vie (ou les câlins), c’est mieux à plusieurs.