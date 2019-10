C'est un match où il se passe toujours quelques chose, et souvent du même côté. L'humiliation du 5-0 avec Fekir qui brandit son maillot, le coup de boule victorieux de Dembélé à la 93e, il y a des scénarios difficiles à digérer quand on est supporter stéphanois. Mais cette saison, ce derby arrive presque au bon moment pour une équipe en perdition qui vient de changer de coach. Un certain Claude Puel, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs dans l'autre camp, en dépit d'un bilan pas infâmant à l'époque. En face? L'OL ne gagne plus un match de L1 depuis la mi-août, mais s'est offert un peu de paix sociale en allant gagner à Leipzig en Lgue des champions. Impossible de se mouiller, franchement.