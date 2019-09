Angleterre - Etats-Unis / Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Combien de points pour les Anglais?.. L'occasion de voir le futur adversaire des Bleus...

12h34: Bon, on va voir ce que donne ce match. L'Angleterre présente une équipe plus que mixte, pour son deuxième match en quatre jours. 10 changements, quand même, mais il y a toujours McConnochie à l'aile, Vunipola en 3e ligne et Daly à l'arrière, plus Ford qui rentre à l'ouverture. Ça suffira amplement pour en mettre 50 aux US.