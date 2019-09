Qualifs Euro 2020 / France-Albanie EN DIRECT: Griezmann foire un penalty mais les Bleus ont de la marge... Suivez le match avec nous

Re-bonjour la famille ! La journée a commencé par une victoire des Bleus du basket, on espère qu’elle se terminera par un succès des Bleus du foot. L’équipe de France reçoit l’Albanie pour le compte des qualifs de l’Euro 2020, mais devra se débrouiller sans Kylian Mbappé, Paul Pogba et N’Golo Kanté. Les hommes de Didier Deschamps sont deuxièmes d’une poule pour le moment dominée par l’Islande et où la Turquie est à l’affût à la troisième place. Autant dire que la marge d’erreur est minime et que le match de ce soir a déjà son importance pour les champions du monde. C’est pas le moment de déconner, donc.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le coup d’envoi