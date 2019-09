Mercato EN DIRECT. Bye bye Falcao... Paris recrute deux gardiens... Suivez l'avant-dernier jour avec nous

Allez, plus que 36 heures avant la fin du mercato. Maintenant que cette histoire Neymar semble enfin terminée - en tout cas on l'espère de tout notre être, on va enfin pouvoir à s'intéresser à autre chose. Les gardiens par exemple, puisque le PSG semble être en passe d'en faire signer deux d'un coup. Mais aussi ce qu'il se passe ailleurs qu'à Paris... Genre à Monaco, où l'attaquant Jean-Kevin Augustin a été prêté, et à Marseille, où Valentin Rongier se rapproche de plus en plus...

