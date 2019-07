FOOTBALL La fédération a envoyé un courrier de six pages à la Conmebol

Lionel Messi avait critiqué l'arbitrage après Brésil-Argentine, en demi-finale de la Copa America, le 2 juillet 2019. — Pedro UGARTE / AFP

La fédération argentine de football (AFA) a envoyé mercredi un courrier de mécontentement à la Conmebol, après les « graves et grossières erreurs d’arbitrage » qui auraient pénalisé selon elle l’équipe de Messi contre le Brésil en demi-finale de la Copa America (2-0), mardi. Le chef de la fédération argentine, Claudio Tapia, a envoyé une longue lettre de six pages à Alejandro Dominguez, le président de la Conmebol, l’instance qui régit le football sud-américain.

Ce courrier intervient après les déclarations du capitaine argentin Lionel Messi lors de l’élimination de l’Albiceleste, qui a critiqué l’arbitrage de l’Equatorien Roddy Zambrano et l’entité sud-américaine de football. « Ils se sont usés à siffler des bêtises pendant cette Coupe, des fautes lourdes, et aujourd’hui ils n’ont même pas consulté le VAR, mais bon, le Brésil jouait à domicile, ils ont beaucoup de pouvoir à la Conmebol et cela complique les choses », avait déclaré Messi, mardi au stade Mineirao de Belo Horizonte.

La présence gênante de Bolsonaro

Il a été soutenu par Tapia dans sa lettre, qui dénonce le fait que « l’arbitre a de manière injustifiée omis d’utiliser la VAR dans au moins deux actions concrètes qui ont clairement joué sur le résultat final », et que ce Brésil-Argentine « a mis en doute les principes d’éthique, de loyauté et de transparence ».

La fédération argentine a également critiqué la présence au stade Mineirao mardi du président brésilien Jair Bolsonaro, « qui n’est passée inaperçue ni pour les joueurs, ni pour les dirigeants, ni pour le public, car ses manifestations politiques ont été évidentes pendant le cours du jeu, » selon l’AFA.