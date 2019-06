France - Brésil / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Cette fois, on rigole plus... Suivez le match avec nous

Cette fois-ci, on ne plaisante plus. Après une phase de poules plutôt maitrisée, l'équipe de France se trouve face à son destin dès ce dimanche soir, en affrontant le Brésil en huitièmes de finale. A priori, les Bleues sont (largement) favorites de ce match, tant les Brésiliennes n'ont pas semblé impressionnantes depuis le début du tournoi. Surtout qu'en amical, à l'automne dernier, les joueuses de Corinne Diacre avaient surclassé les auriverde. Mais bon, avec la pression de l'élimination directe, il va falloir jouer ce match plus que sérieusement.

>> On se retrouve à partir de 20h pour suivre ce match...