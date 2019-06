Angleterre - Cameroun / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Les 3 Lionnes contre les Lionnes indomptables, suivez le match en live

Le grand match, c'est pour après, certes. Mais profitez de ce dimanche ensoleillé pour regarder encore plus de foot nous semble être une excellente idée. Ça tombe bien, on a un autre huitième de finale de stock: Angleterre - Cameroun, du côté de Valenciennes. Un match a priori largement en faveur des 3 lionnes (les Anglaises) face aux Lionnes Indomptables. Mais bon, on est en huitième de finale de Coupe du monde et tout peut arriver.

>> On se retrouve à partir de 17h15 pour suivre ce match