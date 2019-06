Euro Espoirs: Les Bleuets arrachent la victoire dans les arrêts de jeu!.. Revivez France-Angleterre en direct

Vous ne l'aviez peut-être pas vu arriver, en pleine Coupe du monde féminine en France. Et pourtant, ce soir, se joue un match au combien important pour une autre équipe de France. Les Espoirs, qui n'avaient plus participé à un championnat d'Europe depuis 13 ans, sont de retour. Et ils ont fière allure, avec notamment les Lyonnais Dembélé et Aouar et les Lillois Bamba et Ikoné. Ils vont devoir montrer dès ce premier match ce qu'ils ont dans le ventre, car c'est l'Angleterre en face et car le format de la compétition ne laisse pas le droit à l'erreur. Il faut finir à la première place de son groupe (de 4) pour accéder au dernier carré.

>> Pour une petite trève dans ce Mondial féminin, c'est par ici que ça se passe, à partir de 20h30...