Eliminatoires de l'Euro EN DIRECT: Aux hommes de jouer, suivez Turquie-France en live

12e: Dans l'optique de la qualification pour l'Euro, c'est sans doute le match le plus dur qui nous attend dans cette poule. Autant dire qu'un nul ne serait pas une mauvaise affaire pour nos Bleus. Bon, en même temps, c'est un test sympa d'essayer de gagner dans cette ambiance, et c'est pas comme si on avait vraiment peur de pas se qualifier à cet Euro à 250 équipes.