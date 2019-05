10h37 : Le directeur du centre de formation en fin de contrat, les formateurs aussi… « On est en train de travailler sur ce projet », répond Andoni Zubizaretta. « On arrive aux dernières conclusions. On a développé beaucoup de choses dans ce domaine en deux ans, on a produit des éléments intéressants sur les installations, les terrains, la philosophie de l’équipe en National 2 qui joue avec des joueurs très jeunes. »