Sur tous les fronts, comme le titrait l'Equipe du matin. Entre le match des garçons, le nouvel entraîneur, et la finale européenne des filles, JMA ne doit plus saovir où donner de la tête. Le président rhodanien ne sera pas à Budapest pour soutenir l'équipe de Reynald Pedros, mais c'est parce qu'il a confiance; la meilleure équipe de l'histoire féminine de ce jeu reste sur trois victoires en finale et son équipe type est un amoncellement de stars internationales et tricolores (Hegerberg, Le Sommer, Marozsan, Majri, Henry). En face, le Barça est un outsider à ce niveau, et c'est l'heure de prendre plusieurs revanches, puisque les Catalans ont éliminé l'OL à la fois en Ligue des champions masculine et en Youth League cette saison.

>> Quoi de plus beau que de souvlever un trophée européen sous le soleil de Budapest quelques jours avant le début du Mondial en France?