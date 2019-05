André Iguadola a réussi l'action défensive de la nuit à l'Oakland Arena. — Ben Margot/AP/SIPA

Le double champion NBA en titre Golden State a été malmené à domicile par Portland jeudi, mais s'est finalement imposé 114 à 111 pour doubler la mise en finale de la conférence Ouest. Les Warriors mènent deux victoires à zéro et n'ont plus besoin que de deux succès pour disputer leur cinquième finale NBA consécutive. Mais les deux prochains matches, samedi et lundi, auront lieu à Portland et les Trail Blazers ont montré qu'ils pouvaient leur poser de sérieux problèmes. Dominé et méconnaissable lors d'un premier match à sens unique (116-94), Portland a cette fois tourmenté Golden State.

Les Trail Blazers, portés par C.J. McCollum (23 pts) et Damian Lillard (22 pts), ont pris le large lors du 2e quart-temps et ont compté jusqu'à 17 points d'avance (65-48). Ils ont aussi profité des maladresses des Warriors (16 ballons perdus, 31% de réussite à trois points), mais les Californiens ont fini par se réveiller au retour des vestiaires et ont abordé la dernière période dos à dos avec Portland (89-89).

Les Trail Blazers ont repris l'ascendant et comptaient huit points d'avance à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire, grâce notamment à Seth Curry (16 pts), le frère cadet du meneur de Golden State. Mais les Warriors ont fini fort et ont fait craquer leurs adversaires dans le «money time» grâce à Curry (37 pts) et Andre Iguodala, décisif en défense. «Notre victoire, c'est du vol. Ils nous ont dominé et ont bien mieux joué que nous, mais notre expérience a fait la différence», a avoué Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State.