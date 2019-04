OM-Nîmes EN DIRECT. Marseille part à la chasse aux crocos... Suivez le match...

Ça aurait pu être un derby chaud avec une rivalité locale entre les deux clubs. Mais non, Marseille et Nîmes s’aiment bien, donc on va faire avec et se concentrer sur le jeu, si tant est qu’il y en ait. On l’espère. Marseille reste sur trois matchs sans victoire dont une défaite sans panache à Bordeaux et va devoir se réveiller sous peine de repartir du Vélodrome avec une mauvaise surprise. Car en face, les crocos nîmois ont gagné leurs deux derniers matchs dont un 3-1 contre le Stade Rennais. Autant dire que battre cet OM-là est tout sauf insurmontable pour eux. A moins que, motivés par la perspective d’accrocher la C1 à la faveur de la fin de saison cataclysmique de l’OL, les hommes de Garcia ne décident de se réveiller.

>> Suivez le live dès 16h45